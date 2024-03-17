Ещё до конца голосования показатели явки уже очень высокие

Явка на выборах президента превысила 70 % к 16:00 по мск

0:05 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

В ходе выборов президента явка составила к 16:00 70% по данным ЦИК.

Фото: begunici.ru by ЦИК РФ is licensed under Public Domain

Во многих регионах именно в этот день наблюдалась наиболее высокая активность избирателей. Например, в Нижегородской области показатели явки по первому днб голосования были не выше 23 - 24 %, но в последний день наблюдается небывалая активность избирателей. Люди даже стоят в очередях при голосовании. Идут голосовать целыми семьями, даже с колясками. Чувствуется атмосфера праздника, всенародного торжества.

Люди в России по-настоящему осознают себя как гражданское общество, слова в конституции РФ о народе как единственном источнике власти в дни выборов подтверждаются со всей наглядностью.