Ещё до конца голосования показатели явки уже очень высокие

В ходе выборов президента явка составила к 16:00 70% по данным ЦИК.
Во многих регионах именно в этот день наблюдалась наиболее высокая активность избирателей. Например, в Нижегородской области показатели явки по первому днб голосования были не выше 23 - 24 %, но в последний день наблюдается небывалая активность избирателей. Люди даже стоят в очередях при голосовании. Идут голосовать целыми семьями, даже с колясками. Чувствуется атмосфера праздника, всенародного торжества.
Люди в России по-настоящему осознают себя как гражданское общество, слова в конституции РФ о народе как единственном источнике власти в дни выборов подтверждаются со всей наглядностью.
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