Президент США Байден обвинил Путина в бандитизме. Кремль дал твердый ответ

Кремль ответил Байдену, который назвал "бандитом" Путина

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления ко Дню святого Патрика назвал президента Российской Федерации Владимира Путина "бандитом", подчеркнув, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы противостоять ему.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные оскорбления никоим образом не красят главу государства, а также добавил, что считает такие заявления неуместными.

"Вряд ли Америка может гордиться таким",- сказал господин Песков ТАСС.

Этот инцидент стал лишь очередным звеном в длительной серии напряженных отношений между двумя странами. Несмотря на жесткие высказывания президента США, позиция Российской Федерации остается прежней. Путин и его администрация продолжают выступать за дипломатические переговоры и диалог как основу разрешения международных конфликтов.