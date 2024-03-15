Президент США Джо Байден в ходе своего выступления ко Дню святого Патрика назвал президента Российской Федерации Владимира Путина "бандитом", подчеркнув, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы противостоять ему.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные оскорбления никоим образом не красят главу государства, а также добавил, что считает такие заявления неуместными.
"Вряд ли Америка может гордиться таким",- сказал господин Песков ТАСС.
Этот инцидент стал лишь очередным звеном в длительной серии напряженных отношений между двумя странами. Несмотря на жесткие высказывания президента США, позиция Российской Федерации остается прежней. Путин и его администрация продолжают выступать за дипломатические переговоры и диалог как основу разрешения международных конфликтов.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.