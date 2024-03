Президент США Байден обвинил Путина в бандитизме. Кремль дал твердый ответ

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления ко Дню святого Патрика назвал президента Российской Федерации Владимира Путина "бандитом", подчеркнув, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы противостоять ему.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic