Соглашение с КНР о создании совместной лунной станции одобрили в Госдуме РФ

Власти России приняли законопроект о соглашении с Китаем о создании совместной Международной научной лунной станции. Об этом стало известно из телеграм-канала кабмина.
"Совместное сотрудничество РФ и КНР позволит проводить более эффективные космические исследования и подготовить ученых и специалистов для реализации научных космических проектов", — сказано в сообщении.
Соглашение поспособствует укреплению стратегического партнерства двух стран, а также укреплению роли нашей страны в освоении космоса.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.