Памфилова: на избирательных участках будут присутствовать 333,6 тысячи наблюдателей

Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, заявила о более чем 333 тысячах наблюдателей, направленных на избирательные участки для выборов президента РФ.
"На сей момент в избирательные комиссии поступили направления на наблюдение от 333 тысяч 599 наблюдателей", — сообщила Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Она надеется, что энтузиазм не исчезнет, и результаты по итогам трехдневного голосования останутся неизменными.
Согласно закону о выборах президента РФ, наблюдателей могут назначать зарегистрированные кандидаты, их агенты и партии, выдвинувшие кандидатов. Также право назначения наблюдателей имеют субъекты общественного контроля — например, Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты.
По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.