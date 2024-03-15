Памфилова: на избирательных участках будут присутствовать 333,6 тысячи наблюдателей

333,6 тысячи наблюдателей будут следить за ходом выборов

1:18 Your browser does not support the audio element. Политика

Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, заявила о более чем 333 тысячах наблюдателей, направленных на избирательные участки для выборов президента РФ.

Фото: www.pikabu.ru

"На сей момент в избирательные комиссии поступили направления на наблюдение от 333 тысяч 599 наблюдателей", — сообщила Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Она надеется, что энтузиазм не исчезнет, и результаты по итогам трехдневного голосования останутся неизменными.

Согласно закону о выборах президента РФ, наблюдателей могут назначать зарегистрированные кандидаты, их агенты и партии, выдвинувшие кандидатов. Также право назначения наблюдателей имеют субъекты общественного контроля — например, Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.