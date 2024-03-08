Байден заявил, что лекарства в российской столице стоят на 40% дешевле, чем в США

Байден по ошибке пригласил граждан США в Москву за дешёвыми лекарствами

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Белого дома Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу указал на высокую стоимость лекарств в США, предложив американцам слетать вместе с ним в другие страны и приобрести медикаменты дешевле, передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один и полететь в Торонто, Берлин, Москву… Я вам гарантирую, что я вам куплю лекарства по цене на 40% ниже, чем вы сейчас платите", — заявил политик.

После он извинился, что упомянул российскую столицу, но согласился с тем, что даже в РФ лекарственные препараты дешевле, чем в Соединённых Штатах. В своей предвыборной кампании Байден обещает снизить стоимость базовых препаратов, например инсулина. Он убеждает избирателей, что оппоненты из Республиканской партии хотят отменить социальные программы по удешевлению лекарств.

Стоит отметить, что США входят в число государств с самыми высокими ценами на рецептурные лекарства.