Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения с гирями для ног и ягодиц
Расследование крушения малайзийского Boeing хотят возобновить
Самая дешёвая недвижимость в Москве стоит 3,15 миллиона рублей
Умелое сочетание вкусов: картофельное пюре с мясом, морепродуктами и овощами
Мария Захарова: выступление Байдена это мезозойский постмодерн
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича
В России отменили "двойной НДС"
В Москве произведен капитальный ремонт домов по улицам, названным в честь представительниц прекрасного пола
Скотт Риттер: ВСУ находится в состоянии апатии
Байден заявил, что лекарства в российской столице стоят на 40% дешевле, чем в США

Байден по ошибке пригласил граждан США в Москву за дешёвыми лекарствами

1:01
Политика

Глава Белого дома Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу указал на высокую стоимость лекарств в США, предложив американцам слетать вместе с ним в другие страны и приобрести медикаменты дешевле, передаёт ТАСС.

Байден по ошибке пригласил граждан США в Москву за дешёвыми лекарствами
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один и полететь в Торонто, Берлин, Москву… Я вам гарантирую, что я вам куплю лекарства по цене на 40% ниже, чем вы сейчас платите", — заявил политик.

После он извинился, что упомянул российскую столицу, но согласился с тем, что даже в РФ лекарственные препараты дешевле, чем в Соединённых Штатах. В своей предвыборной кампании Байден обещает снизить стоимость базовых препаратов, например инсулина. Он убеждает избирателей, что оппоненты из Республиканской партии хотят отменить социальные программы по удешевлению лекарств.

Стоит отметить, что США входят в число государств с самыми высокими ценами на рецептурные лекарства.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Нагиев не смог вести вокальное шоу "Голос", так как дал согласие на участие в других проектах
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Последние материалы
Джигурда заявил, что бойцы СВО относятся снисходительно к поступкам и словам Пугачевой
В Турции ведутся переговоры по вопросу поставок газа из Туркмении
Как ходьба на беговой дорожке сравнивается с прогулкой на улице?
ЛДПР выступила с предложением о расширении особого порядка для поступления в ВУЗ
Работники страхования оказались самыми щедрыми в выборе подарков на 8 марта
Блогер Maddyson прокомментировал отсутствие русского дубляжа в S.T.A.L.K.E.R.
Бессараб заявила, что с 1 апреля пенсия будет повышена почти 4 миллионам россиян
Анна Семенович показала свой образ с челкой
Прохор Шаляпин поздравил женщин с 8 марта: миллион алых роз
Почему кот все метит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников