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Спикер Майк Джонсон высказался по поводу числа нелегальных мигрантов, пересекших границу при президентстве Байдена

В США посчитали, сколько мигрантов пересекло границу при Байдене

1:41
Политика

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон высказался по поводу нелегальной миграции в США во время президентства Джо Байдена.

В США посчитали, сколько мигрантов пересекло границу при Байдене
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По оценкам, количество нелегальных мигрантов, пересекших границу США во время президентства Джо Байдена, может достигать 15 миллионов человек, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущими администрациями.

"По нашим расчетам, с момента вступления Джо Байдена в должность три года назад границу нелегально пересекли около 15 миллионов человек", — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Джонсон выразил обеспокоенность тем, что среди нелегальных мигрантов находится большое количество преступников, которые представляют угрозу для общественной безопасности. По его словам, на улицах американских городов орудуют более 600 тысяч нелегальных иммигрантов, совершающих нападения на граждан США.

По словам Джонсона, ситуация на границе достигла кризисных масштабов и она ведет к упадку Америки. 

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в своем обращении к Конгрессу 7 марта Байден подчеркнет свои "исторические достижения" на посту президента.

"добился большего, чем большинство президентов за два срока", — заявила она, имея говоря про Джо Байдена.

США в последние месяцы столкнулись с беспрецедентным уровнем нелегальной иммиграции. В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало самым высоким показателем за один месяц. Рекордное количество нелегальных иммигрантов также было зафиксировано в течение всех трех лет президентства Байдена.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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