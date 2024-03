Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу новости об уходе со своего поста Виктории Нуланд

Your browser does not support the audio element.

Мария Захарова прокомментировала новость об уходе Виктории Нуланд с поста госсекретаря США.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53778/photos by Alexey Nikolsky / The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0