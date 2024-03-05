Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу новости об уходе со своего поста Виктории Нуланд

Мария Захарова прокомментировала новость об уходе Виктории Нуланд с поста госсекретаря США.
"Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена", — комментарий Захаровой.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об уходе Виктории Нуланд с поста госсекретаря США по политическим делам.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Виктория Нуланд в разговоре с ним сообщила о том, что приняла решение об уходе с должности.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.