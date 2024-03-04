Дмитрий Медведев передал слова Владимира Путина о российских границах

В ходе марафона "Знание. Первые" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал слова Владимира Путина о российских границах, которые "нигде не заканчиваются", передаёт РИА Новости.
Он подчеркнул, что полностью согласен с этим высказыванием. Политик пояснил, что стратегические границы той или иной страны зависят от её политической мощи и как далеко она простирается. По словам Дмитрия Анатольевича, у слабых государств стратегические рубежи совпадают с географическими, а в случае Российской Федерации ситуация иная.
Ранее российский президент говорил, что у границ России из Украины долгое время делали "анти-Россию".
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