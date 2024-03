Дмитрий Медведев передал слова Владимира Путина о российских границах

В ходе марафона "Знание. Первые" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал слова Владимира Путина о российских границах, которые "нигде не заканчиваются", передаёт РИА Новости.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by government.ru is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository