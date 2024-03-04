Польские фермеры: "У нас нет претензий ни к фермерам, ни к перевозчикам"

Организатор блокады на границе с Литвой: акции протеста продлятся всю неделю

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Кароль Печинский, представитель польских фермеров, организующих частичную блокаду границы с Литвой, заявил в интервью радио LRT, что запланированный протест должен продлиться всю неделю.

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По его словам, в ходе проверок было обнаружено мало украинского зерна, однако найдено много продуктов переработки неизвестного происхождения. Печинский отметил, что у него нет претензий ни к литовским перевозчикам, ни к самим фермерам, а протестующие просто хотят подчеркнуть проблему с перевозками зерна, происхождение которого неизвестно.

Также, по его словам, в ходе проверок видно, что зерно поступает в Польшу из России и Беларуси.