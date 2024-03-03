Парламентарий Великобритании Джон Хили заявил, что страна не готова противостоять России.
Его высказывания были опубликованы газетой Daily Express. По мнению политика, основной слабостью Великобритании является состояние вооруженных сил и систем, которые не адаптированы для сдерживания и борьбы в конфликтах.
Хили отметил, что уровень готовности британских вооруженных сил находится на недостаточно высоком уровне, чтобы эффективно противостоять потенциальному противнику.
Заявление Хила вызвало обеспокоенность общественности относительно обороноспособности Великобритании в условиях современной геополитической обстановки.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.