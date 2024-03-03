Великобритания не готова к конфронтации с Россией: Cамая большая слабость – это состояние вооруженных сил

Джон Хили: армия Великобритании слишком слаба, чтобы противостоять России

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Парламентарий Великобритании Джон Хили заявил, что страна не готова противостоять России.

Фото: Вадим Савицкий

Его высказывания были опубликованы газетой Daily Express. По мнению политика, основной слабостью Великобритании является состояние вооруженных сил и систем, которые не адаптированы для сдерживания и борьбы в конфликтах.

Хили отметил, что уровень готовности британских вооруженных сил находится на недостаточно высоком уровне, чтобы эффективно противостоять потенциальному противнику.

Заявление Хила вызвало обеспокоенность общественности относительно обороноспособности Великобритании в условиях современной геополитической обстановки.