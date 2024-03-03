Это не просто сигналы: Шойгу заявил, что Запад услышал посылы, высказанные президентом Владимиром Путиным

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что было бы странно, если бы западные страны не уловили посылы, изложенные президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.
В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Шойгу подчеркнул, что высказывания президента несут в себе не просто сигналы, а важные послания.
Послание Федеральному Собранию, произнесенное президентом 29 февраля, стало рекордным по продолжительности, длившись 2 часа 6 минут.
"Я думаю, что они обязаны услышать", — подчеркнул министр.
Сергей Шойгу родился в 1955 году. Является выпускником Красноярского политехнического института по специальности "инженер-строитель". Он начинал карьеру в строительной отрасли на руководящих должностях, а в 1988 году перешел на партийную работу.
С 6 ноября 2012 года Шойгу занимает пост министра обороны Российской Федерации, продолжив крупномасштабное реформирование армии.
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