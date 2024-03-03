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Это не просто сигналы: Шойгу заявил, что Запад услышал посылы, высказанные президентом Владимиром Путиным

Сергей Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему сигналы Путина

1:07
Политика

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что было бы странно, если бы западные страны не уловили посылы, изложенные президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

Сергей Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему сигналы Путина
Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Шойгу подчеркнул, что высказывания президента несут в себе не просто сигналы, а важные послания.

Послание Федеральному Собранию, произнесенное президентом 29 февраля, стало рекордным по продолжительности, длившись 2 часа 6 минут.

"Я думаю, что они обязаны услышать", — подчеркнул министр.

Сергей Шойгу родился в 1955 году. Является выпускником Красноярского политехнического института по специальности "инженер-строитель". Он начинал карьеру в строительной отрасли на руководящих должностях, а в 1988 году перешел на партийную работу.

С 6 ноября 2012 года Шойгу занимает пост министра обороны Российской Федерации, продолжив крупномасштабное реформирование армии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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