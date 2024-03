Стало известно об огромных тратах на командировки офиса Зеленского за 2023 год

Украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале посетовал на то, что на командировки офиса Зеленского в 2023 году ушло денег столько, сколько у шести министерств на эти цели, передаёт "ПРАЙМ".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International