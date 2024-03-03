Стало известно об огромных тратах на командировки офиса Зеленского за 2023 год

Депутат Верховной Рады Железняк посчитал траты офиса Зеленского на командировки

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале посетовал на то, что на командировки офиса Зеленского в 2023 году ушло денег столько, сколько у шести министерств на эти цели, передаёт "ПРАЙМ".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

При этом в эти издержки не вошли траты на поездки лично главы киевского режима.

"Нормальные реформы за наши с вами средства", — возмутился Железняк.

Он добавил, что мультимедийной платформой информирования Незалежной было потрачено 250 млн гривен (около 611 млн рублей), выделенных из госбюджета, на закупку сериалов за 6 месяцев.

Ранее Железняк сообщил, что офис президента Украины не допустил выезд некоторых украинских парламентариев на запланированную встречу в США.

Украинские экономисты признают, что государственный бюджет страны критически зависит от внешней помощи партнёров. По их расчётам, властям до конца года потребуется около 10 млрд долларов зарубежной финансовой помощи.