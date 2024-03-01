NYT выпустил материал, в котором рассказывается о том, что до своего назначения на пост главы ГУР Украины Кирилл Буданов* служил в элитном отряде под покровительством ЦРУ

Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал, зачем ЦРУ "слили" Буданова*

1:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* оказался в центре внимания после публикации американской газеты The New York Times (NYT).

Фото: flickr.com by LBJ Library is licensed under Public domain

Согласно материалу издания, он поддерживает тесные связи с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), проходил лечение в Соединенных Штатах после ранения в зоне конфликта на Донбассе и принимал участие в инциденте на полуострове Крым.

Из информации NYT стало известно, что Буданов начал свою карьеру в 2016 году, когда ЦРУ начало формирование элитного украинского отряда под названием "Отряд 2245", в который входил и сам Буданов. По данным издания, глава украинской разведки проходил реабилитацию в Walter Reed National Military Medical Center в Мэриленде после полученного ранения во время боев на Донбассе.

Одним из эпизодов, подчеркнутых в материале, стала попытка высадки украинского спецназа на территории Крыма. Переодетый в русскую военную форму отряд должен был пересечь залив на надувных лодках, но попал в засаду российских военных.

По мнению генерал-майора Федеральной службы безопасности России в отставке Александра Михайлова, который дал комментарий "МК", публикация NYT направлена на внутреннюю аудиторию, чтобы продемонстрировать активность ЦРУ и оправдать расходы на операции за рубежом.

"Присутствие специальных служб в окружении Зеленского - это мина замедленного действия. Они могут подумать: "А почему бы нам, чтобы выйти из положения, не устранить Зеленского и его окружение?"", — заключил Михайлов.

* внесен в список террористов и экстремистов в России.