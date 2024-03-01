Экс-спикер Маккарти заявил, что Байден общается с помощью шпаргалок даже на личных встречах

Байден был уличён в общении по шпаргалкам даже на личных встречах

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти "сдал" своего президента, рассказав, что тот использует подсказки даже во время частных встреч с небольшими группами людей, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Он всё ещё пользуется телесуфлёром, когда вы разговариваете с ним за закрытыми дверями", — сказал политик.

Он отметил, что если визави Байдена отклоняется от темы разговора, то президент Соединённых Штатов не в состоянии продолжить беседу.

До этого сообщалось, что действующий американский лидер прошёл ежегодный медосмотр. Оказалось, что он страдает апноэ во сне, гиперлипидемией и спинным артритом. Терапевт Кевин О'Коннор уточнил, что некоторые из этих недугов приводят к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Но в целом, согласно заключению врача, Байден "готов к исполнению обязанностей президента".