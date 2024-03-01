Сенатор Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с РФ

Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца осознаёт свои слова

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин, сообщивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, "не до конца" понимает, о чём говорит, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain

Он напомнил о статье в газете Spiegel, где автор рассуждает на тему, действительно ли конфликт в Незалежной является и конфликтом для Запада. Однако эксперт обратил внимание на то, что это не относится ни к Макрону, ни к Остину, которые не осознают последствий своих слов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными заявления главы Пентагона о противостоянии РФ и Североатлантического альянса в случае поражения Киева в конфликте с Москвой.