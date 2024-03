Сенатор Пушков резко отреагировал на слова Остина о войне с РФ

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин, сообщивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, "не до конца" понимает, о чём говорит, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain