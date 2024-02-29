Бывший глава "Роскосмоса" заявил, что у его внука больше подпичиков в телеграме, чем у русскоязычного канала Госдепа США

Рогозин высмеял малое число подписчиков русскоязычного телеграм-канала Госдепа

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Сенатор Дмитрий Рогозин посмеялся над небольшим количеством подписчиков русскоязычного телеграм-канала Госдепа США.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Рогозин нашёл забавным, что Госдеп создал такой канал 27 февраля 2022 года — спустя три дня после начала российской спецоперации на Украине.

— За это время тупорылым американским пропагандистам удалось наработать аж 6,6 тысяч подписчиков. Мой младший внук на своём телеграм-канале про футбол собрал даже больше подписчиков, — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Бывший глава "Роскосмоса" назвал ложь американцев одним из итогов СВО и обвинил Вашингтон в лицемерии. Америку в России презирают, а своё влияние в мире она потеряла, добавил Рогозин.

Напомним, ранее Дмитрий Рогозин призывал использовать самое мощное российское оружие, чтобы "зачистить" Украину. Также парламентарий подвёл предварительные результаты СВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.