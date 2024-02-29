Бывший глава "Роскосмоса" заявил, что у его внука больше подпичиков в телеграме, чем у русскоязычного канала Госдепа США

Сенатор Дмитрий Рогозин посмеялся над небольшим количеством подписчиков русскоязычного телеграм-канала Госдепа США.
Рогозин нашёл забавным, что Госдеп создал такой канал 27 февраля 2022 года — спустя три дня после начала российской спецоперации на Украине.
— За это время тупорылым американским пропагандистам удалось наработать аж 6,6 тысяч подписчиков. Мой младший внук на своём телеграм-канале про футбол собрал даже больше подписчиков, — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Бывший глава "Роскосмоса" назвал ложь американцев одним из итогов СВО и обвинил Вашингтон в лицемерии. Америку в России презирают, а своё влияние в мире она потеряла, добавил Рогозин.
Напомним, ранее Дмитрий Рогозин призывал использовать самое мощное российское оружие, чтобы "зачистить" Украину. Также парламентарий подвёл предварительные результаты СВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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