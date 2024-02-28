Приднестровье обратится за защитой к России. Опубликован проект резолюции съезда депутатов ПМР

Участники съезда депутатов в Приднестровье обратятся за помощью к России

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Участники открывающегося в Приднестровье съезда депутатов всех уровней намерены обратиться за помощью к РФ — об этом говорится в проекте резолюции съезда.

Фото: flickr.com by Джон Павелка is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — говорится в документе.

Накануне экс-председатель Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявлял, что приднестровцы считают себя частью Русского мира и хотят уйти от давления Молдавии, присоединившись к России.