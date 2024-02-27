"Решение ждет реализации". Приднестровье хочет присоединения к России с референдума 2006 года

Большинство жителей Приднестровья имеют российское гражданство, ждут от нее защиты и хотят, чтобы республика вошла в состав РФ, заявил экс-председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба.
«Через независимость и свободную волю Приднестровье хочет войти в состав РФ, и это было заявлено по итогам референдума в 2006 году. В дополнительной легитимации решение не нуждается, но оно ждёт реализации", - сказал Щерба в беседе с "Абзацем".
Политик добавил, что, учитывая СВО, сейчас этот вопрос может быть несвоевременным, но граждане Приднестровья обсуждают присоединение к России. Щерба отметил, что многие приднестровцы - Русского мира и хотели бы уйти от давления Молдавии.
Экс-депутат рассказал, что Кишинев с целью "удушения" навязывает Приднестровской республике евроинтеграцию, не спрашивая мнение народа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский готовит для России ультиматум под видом мирного плана.
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