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"Решение ждет реализации". Приднестровье хочет присоединения к России с референдума 2006 года

Щерба: Жители Приднестровья ждут защиты от России и хотят войти в ее состав

1:03
Политика

Большинство жителей Приднестровья имеют российское гражданство, ждут от нее защиты и хотят, чтобы республика вошла в состав РФ, заявил экс-председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба.

Щерба: Жители Приднестровья ждут защиты от России и хотят войти в ее состав
Фото: wikimedia.org by TheFlyingDutchman is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

«Через независимость и свободную волю Приднестровье хочет войти в состав РФ, и это было заявлено по итогам референдума в 2006 году. В дополнительной легитимации решение не нуждается, но оно ждёт реализации", - сказал Щерба в беседе с "Абзацем".

Политик добавил, что, учитывая СВО, сейчас этот вопрос может быть несвоевременным, но граждане Приднестровья обсуждают присоединение к России. Щерба отметил, что многие приднестровцы - Русского мира и хотели бы уйти от давления Молдавии.

Экс-депутат рассказал, что Кишинев с целью "удушения" навязывает Приднестровской республике евроинтеграцию, не спрашивая мнение народа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский готовит для России ультиматум под видом мирного плана.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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