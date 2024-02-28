Россию, Украину и другие государства вновь объедет спецпредставитель из Китая

Спецпредставитель от властей КНР по делам Евразии Ли Хуэй проедет по государствам, в том числе России, Украине.
Страны он посетит для того, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса.
"Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Украину, Германию и Францию", — на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Также она подчеркнула, что Китай поддерживает близкие контакты с разными сторонами конфликта — как с Россией так и с Украиной, и играет конструктивную роль, обращая внимание на кризис.
Точные даты посещения переговорщика неизвестны.
Кстати, первый тур Ли Хуэя прошел весной 2023 года.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.