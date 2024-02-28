Россию, Украину и другие государства вновь объедет спецпредставитель из Китая

МИД Китая: Ли Хуэй посетит Россию и Украину

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Спецпредставитель от властей КНР по делам Евразии Ли Хуэй проедет по государствам, в том числе России, Украине.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Страны он посетит для того, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса.

"Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Украину, Германию и Францию", — на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Также она подчеркнула, что Китай поддерживает близкие контакты с разными сторонами конфликта — как с Россией так и с Украиной, и играет конструктивную роль, обращая внимание на кризис.

Точные даты посещения переговорщика неизвестны.

Кстати, первый тур Ли Хуэя прошел весной 2023 года.