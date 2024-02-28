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Захарова назвала стрельбой в героев Второй мировой войны слова Макрона об отправке войск на Украину

Захарова назвала позором для Франции слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину

1:12
Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным для Франции заявление Эммануэля Макрона о возможном участии сухопутных войск Запада в украинском конфликте. 

Захарова назвала позором для Франции слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину
Фото: www.council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Кого он будет отправлять и куда? Охранять бункер Зеленского? Такой позор, конечно, для Франции", — сказала Захарова в эфире радио "Спутник".

Она указала, что Макрон подставил французов и унизил их историю. Это равносильно расстрелу тех людей, которые в рядах антигитлеровской коалиции "обеспечивали сегодняшней Франции место в Совете Безопасности ООН".

Напомним, 26 февраля Макрон сообщил о проведении в Париже встречи, где обсуждалась поддержка Украины. По его словам, участники не пришли к консенсусу об отправке сухопутных войск, но такой вариант в будущем исключить нельзя.

Тем временем большинство стран, участников конференции, объявили о том, что не планируют отправлять войска на Украину. А министр иностранных дел Франции, Стефан Сежурне, поспешно уточнил, что присутствие западных военных на Украине может понадобиться в частности для разминирования, и это не предполагает их прямого участия в боевых действиях.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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