Захарова назвала стрельбой в героев Второй мировой войны слова Макрона об отправке войск на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным для Франции заявление Эммануэля Макрона о возможном участии сухопутных войск Запада в украинском конфликте.
"Кого он будет отправлять и куда? Охранять бункер Зеленского? Такой позор, конечно, для Франции", — сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
Она указала, что Макрон подставил французов и унизил их историю. Это равносильно расстрелу тех людей, которые в рядах антигитлеровской коалиции "обеспечивали сегодняшней Франции место в Совете Безопасности ООН".
Напомним, 26 февраля Макрон сообщил о проведении в Париже встречи, где обсуждалась поддержка Украины. По его словам, участники не пришли к консенсусу об отправке сухопутных войск, но такой вариант в будущем исключить нельзя.
Тем временем большинство стран, участников конференции, объявили о том, что не планируют отправлять войска на Украину. А министр иностранных дел Франции, Стефан Сежурне, поспешно уточнил, что присутствие западных военных на Украине может понадобиться в частности для разминирования, и это не предполагает их прямого участия в боевых действиях.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.