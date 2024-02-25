Лукашенко о выборах в Белоруссии: "Передайте им, что пойду!"

Лукашенко намерен принять участие в выборах 2025 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Отвечая на вопросы журналистов в Университете физкультуры в Минске, Александр Лукашенко заявил, что примет участие в выборах президента страны в 2025 году, сообщает агентство БелТА.

Фото: belpost.by by Почта Белоруссии is licensed under Public Domain

По словам президента, чем больше "они будут напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы". Также белорусский лидер напомнил, что до выборов остается еще год и за это время многое может измениться.

Сегодня в Белоруссии проходят выборы в Палату представителей Национального собрания VIII созыва и местные советы депутатов. Участвуют четыре партии: "Белая Русь", Либерально-демократическая партия, Компартия и Республиканская партия труда и справедливости.

Напомним, что Александр Лукашенко правит страной с 1994 года. Он первый и единственный президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии. Предстоящие выборы станут для него седьмыми. По мнению Лукашенко, уход с поста был бы равносилен предательству.