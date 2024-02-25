Глава евродипломатии Жозеп Боррель: в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине

El Pais: Боррель допустил, что исход конфликта на Украине станет ясным в ближайшие месяцы

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава евродипломатии Жозеп Боррель полагает, что исход конфликта в Незалежной может решиться в ближайшие месяцы, передаёт El Pais. Политик призвал Брюссель больше и быстрее помогать Киеву.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"В ближайшие месяцы будет решаться исход войны. Сопротивляться — это означает побеждать", — высказался он.

Боррель отметил, что европейским странам следует повышать обороноспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным сценариям развития событий. Он добавил, что в Европе царит страх и неуверенность из-за того, что это один из самых старых континентов в молодом мире. Еврочиновник признал, что в европейских странах наблюдается довольно напряженная экономическая и социальная обстановка.

До этого, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дипломат говорил о том, что ситуация в зоне боевых действий в Незалежной решится через три месяца. Он также назвал "ужасом" тот факт, что экс-президент США Дональд Трамп призвал Россию атаковать страны, которые не соблюдают условия, которые он поставил. По мнению главы Европейской внешнеполитической службы, такие высказывания недопустимы, он призвал европейских лидеров проснуться и действовать.