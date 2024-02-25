В США оценили сроки завершения СВО на Украине

Wyso: только президент РФ Путин решает, когда завершится СВО

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Вопрос о сроках СВО России на Украине остается в руках главы РФ Владимира Путина, такое мнение высказали на американской радиостанции Wyso.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Нет сомнений в том, что решать, как долго будет продолжаться военный конфликт, будет Путин", — считают обозреватели.

Там обратили внимание на то, что за последнее время российский президент проявил уверенность в военной и экономической стабильности государства, в то время как киевский режим всё чаще испытывает проблемы на поле боя. Лидер Российской Федерации не сомневается, что его страна сможет справиться с западной поддержкой укронацистов и продолжит развивать свою экономику вопреки санкционному давлению.

Напомним, президент России отмечал, что мир наступит, когда будут достигнуты цели спецоперации — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Незалежной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал, что СВО может идти дольше запланированного, но все задачи будут выполнены.

По мнению члена экспертного совета "Офицеров России" Александра Перенджиева, спецоперация на Украине закончится в 2024 году благодаря привлечению новых контрактников и увеличению производства военной продукции.