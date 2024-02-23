Урсула фон дер Ляйен намерена выразить поддержку Украине и подчеркнуть, что Евросоюз продолжит направлять помощь стране

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо намерены посетить Киев 24 февраля, чтобы выразить поддержку Украине.
Газета Politico сообщает, что лидеры стран G7 планируют обсудить совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины в этот же день. Правительства 27 стран Евросоюза готовятся заключить соглашение о пополнении оборонного фонда ЕС и договориться о совместных закупках вооружений для Украины.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что подготовка программы переговоров с Украиной о возможном вступлении в Евросоюз закончится только в начале лета.
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