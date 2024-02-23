"Мир в радужном свете": Зеленский выразил уверенность в своем переизбрании в случае проведения выборов

Лидер киевского режима в беседе с журналистами телеканала Fox News заявил об уверенности в своём успехе в случае проведения выборов, передаёт ТАСС.
"Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня", — самонадеянно отметил Зеленский.
Отмену президентских выборов он обосновал тем, что законодательство страны не позволяет провести их в условиях военного положения.
Однако украинский лидер слукавил, так как статистика говорит совершенно о другом. В частности, недавно Киевским международным институтом социологии был проведён опрос, согласно которому, в случае проведения выборов в феврале 2024 года на Украине, уверенную победу одержал бы бывший главком ВСУ Валерий Залужный.
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