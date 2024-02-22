Лавров посчитал постыдными требования Запада провести "независимое расследование" смерти Навального*

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на смерть Навального*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство по поводу реакции западных стран на смерть оппозиционера Алексея Навального*.

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Обвиняя западных лидеров в истерике и вмешательстве во внутренние дела России, Лавров заявил, что они являются "прокурорами, судьями и исполнителями наказания в одном лице". Он также отметил, что западные страны не имели права критиковать Россию, учитывая свои собственные проблемы.

"Не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела, тем более что у них у самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме", — сказал политик.

Лавров резюмировал, что западные страны не имеют морального права осуждать другие государства.

* включён в список террористов и экстремистов.