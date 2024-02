Лавров посчитал постыдными требования Запада провести "независимое расследование" смерти Навального*

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство по поводу реакции западных стран на смерть оппозиционера Алексея Навального*.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic