Приднестровский оппозиционный деятель заявил, что на съезде депутатов всех уровней Приднестровье попросит принять его в состав России

Приднестровье намерено обратиться к России с просьбой о вхождении в ее состав, заявил оппозиционер Геннадий Чорба.
По его словам, просьба может быть отправлена уже 28 февраля. Такой шаг стал необходимым из-за давления, которое, по мнению чиновников Приднестровья, оказывает на них Молдова.
Лидер непризнанной республики, Вадим Красносельский, собирается организовать съезд депутатов всех уровней для обсуждения данного вопроса. Такие съезды проводились в Приднестровье всего лишь 6 раз за всю историю существования Приднестровской Молдавской Республики и всегда сопровождались важными для региона событиями.
Последний подобный съезд в Приднестровье прошел в 2006 году, после которого было принято решение о проведении референдума по вопросу возможного присоединения к России.
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