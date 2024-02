Лавров подчеркнул, что западные страны вынашивают планы, направленные на экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию и недобросовестную конкуренцию

На заседании глав министерств иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что на Западе разрабатываются уголовные методы для отъема суверенных активов и частной собственности.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic