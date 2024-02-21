На заседании глав министерств иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что на Западе разрабатываются уголовные методы для отъема суверенных активов и частной собственности.
Он выразил озабоченность экстерриториальными санкциями, экономической дискриминацией, недобросовестной конкуренцией и другими инструментами, которые создают напряженность на международной арене.
Сергей Лавров подчеркнул, что Запад использует разнообразные методы для достижения своих целей, игнорируя свои обязательства, включая обещания не расширять НАТО на восток.
Политик также предложил отказаться от использования экономики в качестве оружия и рассматривания войны как инвестиции, призывая глобальные банки и фонды финансировать исключительно мирные цели.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.