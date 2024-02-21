Лавров подчеркнул, что западные страны вынашивают планы, направленные на экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию и недобросовестную конкуренцию

Сергей Лавров: На Западе вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

На заседании глав министерств иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что на Западе разрабатываются уголовные методы для отъема суверенных активов и частной собственности.

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Он выразил озабоченность экстерриториальными санкциями, экономической дискриминацией, недобросовестной конкуренцией и другими инструментами, которые создают напряженность на международной арене.

Сергей Лавров подчеркнул, что Запад использует разнообразные методы для достижения своих целей, игнорируя свои обязательства, включая обещания не расширять НАТО на восток.

Политик также предложил отказаться от использования экономики в качестве оружия и рассматривания войны как инвестиции, призывая глобальные банки и фонды финансировать исключительно мирные цели.