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Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, многие страны относятся к ней с симпатией, пишет dikGAZETE

dikGAZETE: РФ занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок

0:56
Политика

По данным турецкой газеты dikGAZETE, несмотря на попытки стран Запада изолировать Россию, многие государства мира проявляют симпатию к российской стороне.

dikGAZETE: РФ занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок
Фото: Вадим Савицкий

Причиной этого, как отмечает издание, стала позиция Москвы в поисках справедливости в международных отношениях.

"Российская Федерация вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать ее в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок", — пишет издание.

Автор статьи подчеркивает, что в основе поддержки России со стороны многих стран и международных организаций лежит ее четкая антиимпериалистическая и антиколониалистическая позиция.

Дипломатия РФ строится на принципах справедливости, которые находят понимание и поддержку со стороны ряда стран, искренне стремящихся к установлению баланса и справедливости в мировом сообществе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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