Представитель Государственного департамента США опроверг информацию о причастности американских военнослужащих к сбитому в январе российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.
В его заявлении агентству РИА Новости, подчеркнуто, что обвинения в адрес американских военных являются вымыслом, направленным на подрыв доверия общественности.
"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности", — сообщил представитель госдепа.
Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов высказал предположение, что американские военные могли быть причастны к сбитию Ил-76.
Инцидент с падением военного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области произошел 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Следователи продолжают работу по расследованию обстоятельств крушения.
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