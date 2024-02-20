В США отрицают участие своих военных в расчёте зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого был сбит российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту

Госдеп США отрицает участие военных США в уничтожении Ил-76

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Представитель Государственного департамента США опроверг информацию о причастности американских военнослужащих к сбитому в январе российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

Фото: Вадим Савицкий

В его заявлении агентству РИА Новости, подчеркнуто, что обвинения в адрес американских военных являются вымыслом, направленным на подрыв доверия общественности.

"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности", — сообщил представитель госдепа.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов высказал предположение, что американские военные могли быть причастны к сбитию Ил-76.

Инцидент с падением военного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области произошел 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Следователи продолжают работу по расследованию обстоятельств крушения.