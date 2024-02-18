Миллиардер Илон Маск, прокомментировал взятие под российский контроль Авдеевки в своей соцсети Х*. Он проинформировал, что Российская Федерация будет получать преимущество до тех пор, пока длится конфликт на Украине, передаёт РИА Новости.
"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — полагает изобретатель.
До этого он согласился с тем, что в Соединённые Штаты врут о ситуации в Незалежной и причинах вооружённого противостояния. В одной из соцсетей он ответил на комментарий бизнесмена Дэвида Сакса. Тот отметил, что ВСУ проиграли в Авдеевке, а российские силы наступают.
"Так что это не "патовая ситуация". Это часто используемое слово скоро затеряется в памяти, и сформируется новый нарратив", — заявил Сакс.
О полном взятии Авдеевки Минобороны РФ сообщало 17 февраля. Ранее о выводе украинских войск из населённого пункта заявил новый главком ВСУ Сырский.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.