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Бизнесмен США Маск: чем дольше идёт украинский кризис, тем лучше для Москвы

1:04
Политика

Миллиардер Илон Маск, прокомментировал взятие под российский контроль Авдеевки в своей соцсети Х*. Он проинформировал, что Российская Федерация будет получать преимущество до тех пор, пока длится конфликт на Украине, передаёт РИА Новости.

Бизнесмен США Маск: чем дольше идёт украинский кризис, тем лучше для Москвы
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — полагает изобретатель.

До этого он согласился с тем, что в Соединённые Штаты врут о ситуации в Незалежной и причинах вооружённого противостояния. В одной из соцсетей он ответил на комментарий бизнесмена Дэвида Сакса. Тот отметил, что ВСУ проиграли в Авдеевке, а российские силы наступают.

"Так что это не "патовая ситуация". Это часто используемое слово скоро затеряется в памяти, и сформируется новый нарратив", — заявил Сакс.

О полном взятии Авдеевки Минобороны РФ сообщало 17 февраля. Ранее о выводе украинских войск из населённого пункта заявил новый главком ВСУ Сырский.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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