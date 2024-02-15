В Латвии вступил в силу закон о конфискации автомобилей с российскими номерами

Латвия: машины с российскими номерами конфискуют в пользу Украины

1:37 Your browser does not support the audio element. Политика

С 15 февраля автомобили с российскими номерами запрещено использовать на территории страны, сообщил Минтранс Латвии в соцсети X.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно новым поправкам, владельцы автомобилей из России должны перерегистрироваться или вывезти машины из страны не позднее 14 февраля 2024 года. В противном случае, их конфискуют, а владельца обяжут выплатить штраф в размере до 2 тысяч евро. Конфискованную машину безвозмездно передадут Украине.

Исключение предусмотрено лишь для транзитных автомобилей. При этом въехать в страну разрешено только один раз на срок не более суток, а водитель должен доказать, что его транспорт внесен в базу данных Дирекции безопасности дорожного движения, сообщается на сайте Минтранса Латвии.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что полиция не будет устраивать рейды и призвал общественность сообщать в полицию об автомобилях с российскими номерами.

Предложение о запрете на въезд автомобилей с белорусскими номерами латвийский парламент не поддержал.

Напомним, что новые поправки в закон о дорожном движении были приняты Сеймом Латвии в ноябре 2023 года. Ранее аналогичные решения приняли и другие страны Балтии, запретив автомобили с российскими номерами вслед за санкциями Евросоюза. В сентябре 2023 года Еврокомиссия сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ.