Израильские антифашисты призвали власти страны требовать от Канады выдачи бывшего эсэсовца Гунько

Антифашисты Израиля потребовали экстрадиции из Канады экс-эсэсовца Гунько

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер Израильского Антифашистского движения Дмитрий Трапиров во время интервью РИА Новости подчеркнул важность того, чтобы Тель-Авив последовал примеру Москвы и потребовал у Оттавы выдачи бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому ранее были выражены почести канадским парламентом.

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"Израиль не должен оставаться страной, которая не требует выдачи бывшего эсэсовца, чьи руки окровавлены советской кровью, включая еврейскую. Экстрадицию такого преступника запросила Россия, и мы гордимся этим поступком", — подчеркнул антифашист.

Он выразил надежду, что его страна больше не будет оправдывать и скрывать нацистов, хотя до этого они часто отлавливались и доставлялись в Израиль для справедливого суда.

Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ограничился извинениями за "ужасную ошибку".

В отношении Гунько в России заведено уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы.