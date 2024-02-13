Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геннадий Хазанов приехал в Россию, чтобы выступить с концертом
Путин расширил льготную ипотеку в новых регионах России
Adidas Running ушёл из России
Откройте тайны собачьего мира: удивительные факты о наших любимцах
ИИХФ решит вопрос о допуске сборной России на ОИ-2026 в феврале-марте 2025 года
Бесплатные экскурсии будут проводиться в Москве в честь Всемирного дня гида
Чай из мандаринов с мёдом согреет зимним вечером
В ГИБДД объяснили, как не лишиться прав при обгоне нескольких автомобилей
Оксана Самойлова присоединилась к помощи пожилой фанатке Лазарева из Сыктывкара
Израильские антифашисты призвали власти страны требовать от Канады выдачи бывшего эсэсовца Гунько

Антифашисты Израиля потребовали экстрадиции из Канады экс-эсэсовца Гунько

1:04
Политика

Лидер Израильского Антифашистского движения Дмитрий Трапиров во время интервью РИА Новости подчеркнул важность того, чтобы Тель-Авив последовал примеру Москвы и потребовал у Оттавы выдачи бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому ранее были выражены почести канадским парламентом.

Антифашисты Израиля потребовали экстрадиции из Канады экс-эсэсовца Гунько
Фото: kmu.gov.ua by Government of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

"Израиль не должен оставаться страной, которая не требует выдачи бывшего эсэсовца, чьи руки окровавлены советской кровью, включая еврейскую. Экстрадицию такого преступника запросила Россия, и мы гордимся этим поступком", — подчеркнул антифашист.

Он выразил надежду, что его страна больше не будет оправдывать и скрывать нацистов, хотя до этого они часто отлавливались и доставлялись в Израиль для справедливого суда.

Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ограничился извинениями за "ужасную ошибку".

В отношении Гунько в России заведено уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Последние материалы
Филиппо: Шольц пытается втянуть Европу в военный конфликт
Учёные МГУ включили США и Великобританию в список стран, "покупающих" рабов
Топ-10 популярных направлений: где отдыхают российские туристы в 2023 году
Социолог Борис Кагарлицкий* отправится в колонию
Фигуристка Елена Ильиных родила третьего ребёнка от артиста балета Сергея Полунина
Эпилептолог Воронкова заявила, что эпилептический приступ можно перепутать с другими заболеваниями
В ГИБДД рассказали, за сколько метров нужно тормозить перед камерой контроля скорости
Листья перцев могут о многом "рассказать"
Подборка упражнений для мышц живота
Шарлотка с луком: крайне необычное, но необыкновенно вкусное сочетание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников