Путин назвал грубейшую ошибку Соединённых Штатов

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Президент РФ Путин: США ошиблись, использовав доллар как оружие во внешней политике

0:56
Политика

Глава РФ Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что одной из грубейших стратегических ошибок Вашингтона является применение доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы.

Президент РФ Путин: США ошиблись, использовав доллар как оружие во внешней политике
Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Он назвал доллар основой могущества США. Политик отметил, что сколько не напечатать этих банкнот, "они по миру разлетятся". Он пояснил, что 80% расчетов во внешней торговле нашей страны были в долларах и евро. При этом американской валюты было 50% в расчетах с другими государствами, а сейчас, осталось лишь 13%. Штаты сами ограничили наши расчеты в долларах.

"Полная дурь, с точки зрения интересов страны и налогоплательщиков США. Потому что это бьёт по экономике, подрывает мощь державы в мире", — высказался президент РФ.

Он добавил, что даже среди союзников Вашингтона в настоящее время сокращаются запасы в долларах.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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