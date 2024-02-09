Глава РФ Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что одной из грубейших стратегических ошибок Вашингтона является применение доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы.
Он назвал доллар основой могущества США. Политик отметил, что сколько не напечатать этих банкнот, "они по миру разлетятся". Он пояснил, что 80% расчетов во внешней торговле нашей страны были в долларах и евро. При этом американской валюты было 50% в расчетах с другими государствами, а сейчас, осталось лишь 13%. Штаты сами ограничили наши расчеты в долларах.
"Полная дурь, с точки зрения интересов страны и налогоплательщиков США. Потому что это бьёт по экономике, подрывает мощь державы в мире", — высказался президент РФ.
Он добавил, что даже среди союзников Вашингтона в настоящее время сокращаются запасы в долларах.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.