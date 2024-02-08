Более двух миллиардов на ветер: в России в 2024 году уничтожат 120 тысяч устройств Apple

Аналитик Муртазин: в России намерены массово уничтожать iPhone чиновников

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в своем Telegram-канале проинформировал, что в нашей стране могут ликвидировать десятки тысяч устройств Apple, передаёт "Газета.Ru”.

Фото: "iphone" by twicepix is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники, включавшей смартфоны и компьютеры. Победила компания ООО "Ай Ти Эм" со стоимостью работ 1 200 рублей”, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что госслужащим и чиновникам теперь запрещено пользоваться продукцией, выпущенной американской корпорацией. Поэтому тендеры на уничтожение техники Apple идут по всей России.

Последние две недели чиновникам разных ведомств и сотрудникам подведомственных организаций запрещено использование устройств Apple. Минпромторг, Минцифры, Минфин, Минэнерго, "Ростех" и администрация президента включены в соответствующий список.