Роснано инициировало процедуру банкротства компании "Пластик Лоджик", специализирующейся на производстве устройств на основе гибкой электроники. Об этом сообщает EADaily.
Это решение было принято после завершения оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, инвестирование в которую обернулось для Роснано неудачей. В результате, материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, аннулируя проект, который обещал производство гибких планшетов для использования в российских школах.
Это решение стало следствием неудачного инвестиционного проекта, о котором рассказал бывший глава Роснано Анатолий Чубайс, отметив, что не реализованный проект помог избежать убытков. Как бы то ни было, обещанных Чубайсом Владимиру Путину гибких экранов от Роснано в российских школах нет.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.