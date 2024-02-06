Роснано пошло на радикальные меры: Чубайс обманул Путина

Роснано инициировало банкротство компании "Пластик Лоджик" из-за неудачного инвестиционного проекта

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Роснано инициировало процедуру банкротства компании "Пластик Лоджик", специализирующейся на производстве устройств на основе гибкой электроники. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Council.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Это решение было принято после завершения оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, инвестирование в которую обернулось для Роснано неудачей. В результате, материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, аннулируя проект, который обещал производство гибких планшетов для использования в российских школах.

Это решение стало следствием неудачного инвестиционного проекта, о котором рассказал бывший глава Роснано Анатолий Чубайс, отметив, что не реализованный проект помог избежать убытков. Как бы то ни было, обещанных Чубайсом Владимиру Путину гибких экранов от Роснано в российских школах нет.