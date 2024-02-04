В США призвали запретить въезд Такера Карлсона в страну из-за его визита в Россию

Экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол: нам нужно предотвратить возвращение Такера Карлсона в страну

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Сегодня известного журналиста Такера Карлсона видели в Москве. Предполагается, что он возьмёт интервью у президента РФ Владимира Путина. На "демократическом" Западе далеко не всем понравилась такая ситуация.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол высказался по этому поводу в своих соцсетях.

"Возможно, нам нужно полностью предотвратить возвращение Такера Карлсона в США, пока представители нашей страны не смогут выяснить, что происходит", — заявил он.

Эксперты отмечают, что администрация Байдена сейчас пребывает в панике, ведь Путин является "самым затыкаемым человеком на Западе". А теперь он, наконец, изобличит всю их ложь и пропаганду.