Сегодня известного журналиста Такера Карлсона видели в Москве. Предполагается, что он возьмёт интервью у президента РФ Владимира Путина. На "демократическом" Западе далеко не всем понравилась такая ситуация.
Экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол высказался по этому поводу в своих соцсетях.
"Возможно, нам нужно полностью предотвратить возвращение Такера Карлсона в США, пока представители нашей страны не смогут выяснить, что происходит", — заявил он.
Эксперты отмечают, что администрация Байдена сейчас пребывает в панике, ведь Путин является "самым затыкаемым человеком на Западе". А теперь он, наконец, изобличит всю их ложь и пропаганду.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.