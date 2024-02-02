"Давали бы гнилую картошку за ресурсы": Путин раскрыл, что было бы, если бы Россия не защитила Донбасс

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Путин заявил, что без защиты людей в новых регионах Россия превратилась бы в дряхлую страну

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Политика

На форуме "Все для Победы!" в Туле российский лидер заявил, что наша страна поступила правильно, встав на защиту людей в новых регионах, передает Телеканал 360°.

Путин заявил, что без защиты людей в новых регионах Россия превратилась бы в дряхлую страну
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Если бы Россия в новых регионах не защищала людей, то превратилась бы в никому не нужную и дряхлую страну", — высказался Владимир Путин.

Он считает, что россияне могут гордиться своей страной и должны сделать её самодостаточной.

Политик вспомнил, как двадцать лет наблюдал за происходящим. Западные лидеры задабривали российскую элиту, но так и норовили "там откусить, здесь откусить", сформировать такие правила в мировой экономике, чтобы конкурентные преимущества нашего государства нивелировать.

А за это, сказал Владимир Владимирович, они бы нас "гладили по голове и давали гнилую картошку в виде гуманитарной помощи".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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