"Давали бы гнилую картошку за ресурсы": Путин раскрыл, что было бы, если бы Россия не защитила Донбасс

Путин заявил, что без защиты людей в новых регионах Россия превратилась бы в дряхлую страну

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

На форуме "Все для Победы!" в Туле российский лидер заявил, что наша страна поступила правильно, встав на защиту людей в новых регионах, передает Телеканал 360°.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Если бы Россия в новых регионах не защищала людей, то превратилась бы в никому не нужную и дряхлую страну", — высказался Владимир Путин.

Он считает, что россияне могут гордиться своей страной и должны сделать её самодостаточной.

Политик вспомнил, как двадцать лет наблюдал за происходящим. Западные лидеры задабривали российскую элиту, но так и норовили "там откусить, здесь откусить", сформировать такие правила в мировой экономике, чтобы конкурентные преимущества нашего государства нивелировать.

А за это, сказал Владимир Владимирович, они бы нас "гладили по голове и давали гнилую картошку в виде гуманитарной помощи".