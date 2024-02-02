На форуме "Все для Победы!" в Туле российский лидер заявил, что наша страна поступила правильно, встав на защиту людей в новых регионах, передает Телеканал 360°.
"Если бы Россия в новых регионах не защищала людей, то превратилась бы в никому не нужную и дряхлую страну", — высказался Владимир Путин.
Он считает, что россияне могут гордиться своей страной и должны сделать её самодостаточной.
Политик вспомнил, как двадцать лет наблюдал за происходящим. Западные лидеры задабривали российскую элиту, но так и норовили "там откусить, здесь откусить", сформировать такие правила в мировой экономике, чтобы конкурентные преимущества нашего государства нивелировать.
А за это, сказал Владимир Владимирович, они бы нас "гладили по голове и давали гнилую картошку в виде гуманитарной помощи".
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.