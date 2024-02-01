В Кремле заявили об отсутствии подробностей о задержании Овсянникова в Лондоне

Песков: у Кремля нет подробностей о задержании в Лондоне Овсянникова

0:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Attribution 4.0

Как сообщил официальный представитель Кремля журналистам, данные сообщения наблюдались в СМИ, однако точных сведений о задержании Овсянникова нет.

"Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на это счет", — указал Песков.

Напомним, что прежде стало известно о задержании бывшего заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова в его доме в Лондоне. Как рассказывало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times, ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег".