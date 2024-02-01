В Кремле заявили об отсутствии подробностей о задержании Овсянникова в Лондоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.
Как сообщил официальный представитель Кремля журналистам, данные сообщения наблюдались в СМИ, однако точных сведений о задержании Овсянникова нет.
"Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на это счет", — указал Песков.
Напомним, что прежде стало известно о задержании бывшего заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова в его доме в Лондоне. Как рассказывало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times, ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег".
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