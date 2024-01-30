Стало известно, сколько зарабатывает Путин

Суммарный доход Владимира Путина в 2017–2022 годах превысил 67,5 миллиона рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте ЦИК РФ.
В эту сумму входят зарплата за исполнение обязанностей главы государства, военная пенсия, а также доходы от банковских вкладов и ценных бумаг, средства от продажи имущества.
В собственности у Путина квартира и гараж в Санкт-Петербурге, три отечественные легковушки и автоприцеп "Скиф".
Глава государства подал в Центризбирком декларацию о доходах и имуществе как кандидат на пост президента РФ. В понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о его регистрации в этом статусе.
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