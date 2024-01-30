Стало известно, сколько зарабатывает Путин

Доход Путина за шесть лет превысил 67 миллионов рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Суммарный доход Владимира Путина в 2017–2022 годах превысил 67,5 миллиона рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте ЦИК РФ.

Фото: РИА Новости by Гавриил Григоров

В эту сумму входят зарплата за исполнение обязанностей главы государства, военная пенсия, а также доходы от банковских вкладов и ценных бумаг, средства от продажи имущества.

В собственности у Путина квартира и гараж в Санкт-Петербурге, три отечественные легковушки и автоприцеп "Скиф".

Глава государства подал в Центризбирком декларацию о доходах и имуществе как кандидат на пост президента РФ. В понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о его регистрации в этом статусе.