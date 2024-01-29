Официально: кто будет баллотироваться на пост президента России

ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на пост президента России

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в понедельник.

Фото: РИА Новости by Михаил Климентьев

Кроме действующего главы государства, уже зарегистрированы Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов от КПРФ.

По словам Памфиловой, кандидаты Андрей Богданов и Сергей Бабурин обещали в ближайшие дни принести в ЦИК подписи, собранные в свою поддержку.

Глава Центризбиркома не в курсе, когда это намерены сделать Ирина Свиридова, Рада Русских, Анатолий Баташев и Борис Надеждин.

"Мы не знаем, принесут они подписи или не принесут", — пояснила Памфилова.

Она также представила слоган предстоящих выборов: "Вместе мы сила — голосуем за Россию!"