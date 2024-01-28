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Итальянский футболист Балотелли выложил и удалил видео с Путиным и Байденом, показывающее разницу между Россией и США

Футболист Балотелли показал разницу между США и РФ на примере Байдена и Путина

1:15
Политика

Известный итальянский футболист Марио Балотелли сравнил Россию и США на примере президентов двух стран, передаёт портал Sport24. ru.

Футболист Балотелли показал разницу между США и РФ на примере Байдена и Путина
Фото: flickr.com by Piotr Drabik is licensed under Attribution 2.0 Generic

На опубликованном в соцсетях видео, Байден поглядывает на часы, пока перед ним грузят на борт гробы с телами американских военных. Затем показано, как Путин стоял под ливнем без зонта при возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в в годовщину начала Великой Отечественной войны. Видео спортсмен сопроводил текстом "Разница". Позже видеоматериал был удален.

"Это не было политическим заявлением и касалось только уважения к погибшим. Перестаньте ныть и поймите то, что я хотел донести", — прокомментировал свои действия итальянец.

Марио Балотелли, итальянский футболист, известен своими непредсказуемыми игровыми трюками и эксцентричным поведением как на поле, так и за его пределами. Однажды он снял футболку и показал надпись "Почему всегда я?" после гола на чемпионате Европы 2012 года. Он играл за такие команды, как Манчестер Сити, Милан и Ливерпуль. Сейчас 33-летний спортсмен является нападающим турецкого клуба "Адана Демирспор".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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