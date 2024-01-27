В ФРГ съезд партии ССВ начался с выражения благодарности Красной армии

Съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии за освобождение заключенных концлагерей

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

На первом собрании партии "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" прозвучали слова благодарности Красной армии за освобождение заключенных концентрационных лагерей, передаёт РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

"Одна лишь Красная армия пожертвовала 13 миллионами солдат для освобождения всех, кого поработил режим национал-социалистов. За это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни переменилась мировая повестка за прошедшее время", — заявила новый член партии — писательница и журналистка Даниэла Дан.

Она решила напомнить, что концентрационный лагерь Аушвиц освободили солдаты СССР, а не союзные армии. На мероприятие были приглашены 450 членов-основателей. Глава партии Сара Вагенкнехт призвала своих соратников к объединению для достижения победы на выборах.

До этого Сара Вагенкнехт уже призывала к переговорам между Москвой и Киевом. А также выступала против дальнейшей военной поддержки киевского режима. Соратник Вагенкнехт Фабио де Маси указал на необходимость прямого обращения к Владимиру Путину и восстановления контактов с РФ.