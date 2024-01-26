Трамп заявил, что финансирование Украины напрямую связано с соглашением о безопасности границ США.
Он рассказал, что республиканцы почти согласились подписть соглашение о помощи Украине. Тем не менее, Трамп настоял на обратном. Он заявил, что в случае отмены соглашения Россия победит на Украине.
WP также сообщил о том, что конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Известно, что за декабрь патрульные службы оформляли до десяти и более тысяч мигрантов каждый день.
Ранее сообщалось о том, что победа Дональда Трампа на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире означает, что для "никогда-трамперов" игра окончена. Для России важно, что Америка входит в критическую турбулентность.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.