РФ запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы в Белгороде

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы в Белгороде

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за катастрофы российского Ил-76 над Белгородской областью. Соответствующую информацию приводит глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях ООН в Нью-Йорке.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ

Атаку ВСУ на Ил-76, после которой погибли украинские военнопленные, Лавров назвал террористической.

Лавров полагает, что обмен пленными между РФ и Украиной был согласован, но Киев намерено уничтожил самолёт.

Ранее сообщалось о том, что политолог Александров допустил, что ВСУ сбили Ил-76 по ошибке. Инцидент стал самой массовой гибелью боевиков ВСУ по вине своих же. Похожий случай с обстрелом колонии в Еленовке. Возможно, при перевозке украинских военнопленных российская сторона не обеспечила достаточного прикрытия рейса, предположил политолог.