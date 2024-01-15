Депутат пермской гордумы Медведев уехал из России после поста об СВО

Депутат пермской гордумы Медведев уехал из России после скандального поста об СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев уехал из России. Сообщение об этом распространило издание "Новый компаньон", ссылаясь на свои источники. Причина — скандальные посты об СВО.

Фото: Openverse by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

В "Новом компаньоне" также сообщили о том, что не известно, в какую именно страну отправился Медведев.

В издании URA. RU сообщили, что связались с Медведевым. Он заявил, что не покидал Россию, но находится в безопасном месте.

Кроме того, он заявил, что собирается оставаться в статусе депутата.

"Если у думы есть какая-то официальная процедура, чтобы лишить меня статуса, пусть запускают, а так я не сложу полномочия", — рассказал Медведев корреспонденту агентства.

Ранее сообщалось о том, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, который пообещал, что Украина защитит Великобританию, если Россия решит "напасть" на королевство.

Слуцкий считает, что к такому заявлению сложно относиться серьёзно.