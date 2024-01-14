Слуцкий оценил готовность Киева "защитить" Британию от России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, который пообещал, что Украина защитит Великобританию, если Россия решит "напасть" на королевство.
Речь идёт о подписанном премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и Владимиром Зеленским договоре о сотрудничестве в области безопасности, согласно которому Киев обязан оказать помощь Британии, если на неё будет совершено нападение.
Шмыгаль заверил, что в таком случае "нападения России" Киев мобилизуется и приступит к защите своего партнёра в течение 24 часов.
Слуцкий считает, что к такому заявлению сложно относиться серьёзно.
"Бред и политический оксюморон. Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Депутат добавил, что в данном случае украинцам нечему радоваться, потому что руководство страны готово воспользоваться ими как "пушечным мясом и расходным материалом" в случае необходимости.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.