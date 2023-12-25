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Востоковед Долгов: России будет вести переговоры с Ираном и ОАЭ по островам в Персидском заливе

2:31
Политика

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и ислмаских исследований Института востоковедния РАН Борис Долгов заявил в интервью НСН о том, что еще не поздно сделать заявление о том, что Москва занимает нейтральную позицию, касательно вопроса островов в Персидском заливе. Причина — Россия должна сохранять партнерство с Ираном и с ОАЭ, говорится в материале НСН.

Востоковед Долгов: России будет вести переговоры с Ираном и ОАЭ по островам в Персидском заливе
Фото: соцсети

Ранее стало известно о том, что Иран выразил протест, а также вызвал в МИД российского дипломата в Иране. Речь идёт о поддержки российских властей заявлений по островам Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе.

В заявлении отмечается, что для России в этой ситуации было бы оптимально занять нейтральную позицию.

"Российская сторона посчитала, что нужно принять сторону Эмиратов, подписаться под заявлением. Но, по-моему, уже были заявления о том, что Москва не поддерживает какую-либо из сторон. Наверное, и сейчас не поздно выразить нейтральную позицию. Иран — это надежный партнер для России. Более того, союзник в сирийском урегулировании. А Эмираты — страна, в которой поддерживаются торговые, дипломатические, политические отношения", — сказал Долгов.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва не будет занимать в конфликте какую-либо определённую сторону. Основная причина — спор вокруг островов, вокруг которого сложился риск вооруженного конфликта.

Долгов уточнил, что это в первую очередь дипломатический, политический и исторический конфликт. По его мнению, должен быть найден компормисс.

"У России нет опасности, что нейтральная позиция поставит страну в невыгодное положение. Это известная дипломатическая практика. Обосновать нейтральную позицию — это задача МИД, она не такая уж сложная, на мой взгляд", — заявил спикер НСН.

Ранее сообщалось о том, что рост напряженности в регионе вокруг Красного моря представляет угрозу не только для Евросоюза, но и для всего западного мира, предупреждает Камилла Лонс, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра специалист анализирует факторы, которые приводят к росту напряженности и предлагает европейцам пути влияния на сложившуюся ситуацию.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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