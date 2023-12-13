В ЕС раскрыли опасность растущего напряжения в одном из регионов мира

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Рост напряженности в регионе вокруг Красного моря представляет угрозу не только для Евросоюза, но и для всего западного мира, предупреждает Камилла Лонс, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра специалист анализирует факторы, которые приводят к росту напряженности и предлагает европейцам пути влияния на сложившуюся ситуацию. Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR.

Фото: Creativecommons by by Mustang Joe is licensed under by Mustang Joe is marked with CC0 1.0

В субботу поддерживаемое Ираном ополчение хуситов заявило, что они будут атаковать все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, независимо от национальности, “если Газа не получит необходимое ей продовольствие и медикаменты”, и с тех пор выпустили ракету по танкеру под норвежским флагом. Это произошло после нескольких недель растущей напряженности, в течение которых хуситы атаковали военный корабль США и три коммерческих судна у берегов Йемена 3 декабря и захватили еще одно коммерческое судно двумя неделями ранее в отместку за войну Израиля в Газе.

Эти события угрожают свободе судоходства в одном из самых оживленных и стратегических морских портов мира, через который проходит 40 процентов торговли Европы с Азией и Ближним Востоком. Помимо непосредственной угрозы, нападения подчеркивают растущую хрупкость Красного моря, которое стало горячей точкой геополитической конкуренции. И усилия США по преодолению этой нестабильности путем разработки архитектуры региональной безопасности, основанной на расширении сотрудничества Израиля и стран Персидского залива, были подорваны войной в Газе.

Как должны реагировать европейцы

Свобода судоходства в Красном море должна быть главной заботой европейцев. В ответ на недавние нападения хуситов европейцы должны усилить свое военно-морское присутствие в Красном море и усилить внутриевропейскую координацию посредством скоординированного морского присутствия Европейского Союза. Они могли бы адаптировать ранее существовавшие механизмы и инициативы, такие как операция ЕС "Аталанта", к новым вызовам, стоящим перед Красным морем, и расширить географический охват возглавляемой Францией миссии по информированию о море EMASoH в Ормузском проливе.

Европейцы также должны всесторонне устранить коренные причины нестабильности в Красном море, найдя устойчивые решения конфликтов в регионе – от продолжающейся войны в Газе до давнего конфликта в Йемене и ухудшающейся ситуации в Судане и Эфиопии.

Провал попыток Соединенных Штатов построить новую архитектуру региональной безопасности подчеркивает необходимость альтернативного процесса, ориентированного на инклюзивное региональное сотрудничество, а не на исключительный антииранский порядок. ЕС должен разработать свой собственный путь сотрудничества в области безопасности на море с региональными державами, в том числе с такими странами, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые в последние годы проявляют растущий интерес к развитию своих военно-морских сил.

Течение конфликтов

За последнее десятилетие Красное море вновь превратилось в арену геополитического соперничества: государства Персидского залива, Турция и Китай соперничают за влияние, в то время как конфликты вдоль его границ угрожают перерасти за пределы региона, как это было в последние недели.

В прошлом американские, европейские и региональные политики пытались решить эти проблемы путем разработки более всеобъемлющей архитектуры региональной безопасности. США специально сделали сотрудничество Израиля и стран Персидского залива в Красном море краеугольным камнем своей стратегии в регионе, основываясь на их общей озабоченности по поводу вновь возникающего влияния Ирана в Красном море. США провели совместные военно-морские учения в Красном море между Израилем и странами Персидского залива в 2021-2022 годах и заложили основу для присоединения Израиля к Объединенным морским силам. Она также возглавила дипломатические усилия по передаче островов Тиран и Санафир от Египта Саудовской Аравии, которые контролируют доступ Израиля к Красному морю. Теперь война в Газе означает, что сотрудничество в области безопасности на Красном море вряд ли состоится в ближайшее время, поскольку арабские государства Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, сейчас не желают продолжать нормализацию отношений с Израилем.