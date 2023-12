Your browser does not support the audio element.

Рост напряженности в регионе вокруг Красного моря представляет угрозу не только для Евросоюза, но и для всего западного мира, предупреждает Камилла Лонс, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра специалист анализирует факторы, которые приводят к росту напряженности и предлагает европейцам пути влияния на сложившуюся ситуацию. Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR.

Фото: Creativecommons by by Mustang Joe is licensed under by Mustang Joe is marked with CC0 1.0