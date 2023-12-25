Байден вошел в список главных политических неудачников 2023 года по версии Fox News

1:33 Your browser does not support the audio element. Политика

Fox News Digital рассмотрел нескольких политических неудачников 2023 года. Речь идёт об обзоре, опубликованном на сайте агентства.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Конкурентоспособность является краеугольным камнем американской политики настолько, что ее иногда называют кровавым спортом. И, как и в любом соревновании, всегда возникают победители и проигравшие" — говорится в материале.

Как сообщает Fox News, президент США Джо Байден вошел в рейтинге политических неудачников. В этом году восьмидесятилетний главнокомандующий страны занимался расследованием импичмента, поскольку он продолжает бороться с низкими показателями опросов.

В этом году Байден путешествовал по стране и рекламировал свои политические победы, речь в основном, идёт о двухпартийном законопроекте об инфраструктуре. Тем не менее, лидер Штатов работает над тем, чтобы убедить избирателей, что он готов пробыть еще четыре года в Белом доме.

Помимо вопросов о его возрасте и о том, получил ли он выгоду от своей роли вице-президента, Байден также сталкивается с растущим возмущением по поводу его поддержки Израиля в его войне с ХАМАС.

Ранее сообщалось о том, что Байден расширил возможности администрации США по введению санкций. Документ дает возможность отключить от финансовой системы банки, которые сотрудничают с российскими организациями, задействованными в обходе санкций против ее ВПК.