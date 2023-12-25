Fox News Digital рассмотрел нескольких политических неудачников 2023 года. Речь идёт об обзоре, опубликованном на сайте агентства.
"Конкурентоспособность является краеугольным камнем американской политики настолько, что ее иногда называют кровавым спортом. И, как и в любом соревновании, всегда возникают победители и проигравшие" — говорится в материале.
Как сообщает Fox News, президент США Джо Байден вошел в рейтинге политических неудачников. В этом году восьмидесятилетний главнокомандующий страны занимался расследованием импичмента, поскольку он продолжает бороться с низкими показателями опросов.
В этом году Байден путешествовал по стране и рекламировал свои политические победы, речь в основном, идёт о двухпартийном законопроекте об инфраструктуре. Тем не менее, лидер Штатов работает над тем, чтобы убедить избирателей, что он готов пробыть еще четыре года в Белом доме.
Помимо вопросов о его возрасте и о том, получил ли он выгоду от своей роли вице-президента, Байден также сталкивается с растущим возмущением по поводу его поддержки Израиля в его войне с ХАМАС.
Ранее сообщалось о том, что Байден расширил возможности администрации США по введению санкций. Документ дает возможность отключить от финансовой системы банки, которые сотрудничают с российскими организациями, задействованными в обходе санкций против ее ВПК.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.